ПСБ: Потенциал для укрепления рубля сохраняется

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Пара доллар-рубль в понедельник завершила торги легким ростом к отметке 78 руб.

В единственный торговый день во время майских праздников курс доллара продемонстрировал рост, причем происходило это на фоне крайне пониженной торговой активности. Мы считаем, что рост доллара был вызван отсутствием ключевых участников на рынке, ввиду чего его динамика носила локальный характер.

На текущей неделе мы считаем актуальным диапазон 75-78 руб. По нашим оценкам, укрепление рубля прошлой недели еще не исчерпано, ввиду чего сохраняется потенциал роста. Отметим, что на внешних рынках американская валюта к корзине 6-ти развитых валют взяла паузу в снижение, торгуясь у важных уровней поддержки – это может сдержать рост доллара на МосБирже. Валюты ЕМ в то же время пребывают под давлением.