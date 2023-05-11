Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 мая: 5 005,9302 руб/1 г золота и 63,0400/1 г серебра ЦБ РФ с 11 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 005,9302 руб.

1 грамм серебра - 63,0400 руб.

1 грамм платины - 2 675,3201 руб.

1 грамм палладия - 3 871,2000 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 44,1501 р. (0,87%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2500 р. (0,40%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 74,5800 р. (2,87%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 349,2100 р. (9,92%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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