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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 мая: 5 005,9302 руб/1 г золота и 63,0400/1 г серебра

ЦБ РФ с 11 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 005,9302 руб.
  • 1 грамм серебра - 63,0400 руб.
  • 1 грамм платины - 2 675,3201 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 871,2000 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 44,1501 р. (0,87%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2500 р. (0,40%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 74,5800 р. (2,87%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 349,2100 р. (9,92%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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