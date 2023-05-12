Комментарии

ПСБ: Пара доллар-рубль впервые с конца апреля вернулась к отметке 76,9 руб.

В четверг, в начале дня, доллар инерционно демонстрировал снижение, приближавшись к 75 руб. - важному уровню поддержки. Впрочем,  преодолеть значение не вышло и американская валюта восстановила 1,5 руб. снижения. Мы считаем, что локальная коррекция рубля скорее носила технический характер - часть игроков закрыли свои короткие позиции. Отметим, что всплеск объемов наблюдался во фьючерсах пары доллар-рубль, что косвенно подтверждает активность спекулянтов на рынке.

Дополнительным фактором поддержки доллару могли выступить заявления правительства ФРГ о невозможности полной блокировки экспорта Германии в РФ. Из интересного также выделим обзор рисков финансовых рынков ЦБ за апрель. В нем регулятор уточняет, что ослабление рубля в прошлом месяце было вызвано снижением продаж экспортерами, ввиду увеличения доли рублевых расчетов. При этом, физические лица также формировали дополнительный спрос на валюту и после достижения курсом доллара отметки в 80 руб. перешли к продажам. Мы полагаем, что в мае, напротив, экспортеры повысят активность, что способно оказать определенную поддержку рублю.

На утро пятницы доллар слегка дешевеет. Мы полагаем, что сегодня американская валюта продемонстрирует боковое движение в верхней части диапазона 75,5-77,5 руб. Локально давление на рубль может оказать закрытие коротких позиций участниками торгов перед выходными.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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