Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 мая: 4 970,1299 руб/1 г золота и 62,2600/1 г серебра ЦБ РФ с 12 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 970,1299 руб.

1 грамм серебра - 62,2600 руб.

1 грамм платины - 2 739,8301 руб.

1 грамм палладия - 3 952,3899 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 35,8002 р. (0,72%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7800 р. (1,24%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 64,5099 р. (2,41%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 81,1900 р. (2,10%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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