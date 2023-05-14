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Курсы валют ЦБ РФ на 14 мая: 77,2041 руб/доллар США и 84,2500 руб/евро

ЦБ РФ с 13 мая установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 77,2041 руб.
  • 1 евро - 84,2500 руб.
  • 10 китайских юаней - 110,8440 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,3195 р. (1,74%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,3623 р. (1,64%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,7250 р. (1,58%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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