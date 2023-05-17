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ПСБ: Доллар на утро среды приблизился к 81 руб.

Доллар на утро среды приблизился к 81 руб. – Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский валютный рынок

Пара доллар-рубль завершила торги во вторник ростом, преодолев отметку 80 руб.

Торговая активность долларом с расчетами «завтра» продолжила снижение, при этом пара доллар-рубль восстановила позиции к значениям конца апреля. Мы полагаем, что давление на национальную валюту продолжает оказывать снижение активности на рынке экспортеров, завершивших активные конверсионные операции. Стоит заметить, что другие ключевые валюты ЕМ также пребывали под давлением – доллар на глобальных рынках сохраняет паузу в снижении.

На утро среды доллар нацелился на отметку 81 руб. Мы считаем, что преодоление данного значения в рамках ближайших торговых сессий вполне вероятно. У доллара сохраняется потенциал для роста, при этом курс может вернуться в «узкий» коридор восходящего тренда, который находится выше отметки 82,5 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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