Доллар перешел к боковику - Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Пара доллар-рубль перешла к боковому движению в диапазоне 79,5-80,5 руб.

Торговая активность долларом с расчетами «завтра» незначительно снизилась относительно значений среды, при этом курс доллара продемонстрировал боковое движение. Мы полагаем, что на текущий момент сформировался баланс между спросом и предложением валюты на рынке, а преодоление долларом диапазона 80-82 руб. будет вполне нелегкой задачей (в данном коридоре прослеживаются сильные уровни сопротивления). Впрочем, ожидать укрепления рубля также не приходится, по оценкам Минфина, бюджет РФ отстает от плана и среди российских компаний прослеживается высокий спрос на валюту (юани), ввиду чего ставки по операциям своп достигли максимума с начала года.

Среди других ключевых валют МосБиржи наблюдается аналогичная динамика. Отметим, что несмотря на ослабление юаня на глобальных рынках остается вполне стабильной пара юань-рубль, которая аналогично доллару перешла в зону консолидации.

Мы полагаем, что пара доллар-рубль завершит пятничные торги в диапазоне 79,5-80,5 руб. с ориентиром на верхнюю границу – четких драйверов для формирования направленной динамики не наблюдается.