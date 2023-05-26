Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 мая: 5 065,0498 руб/1 г золота и 60,2100/1 г серебра ЦБ РФ с 26 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 065,0498 руб.

1 грамм серебра - 60,2100 руб.

1 грамм платины - 2 679,5500 руб.

1 грамм палладия - 3 664,4500 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,2502 р. (0,04%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6700 р. (1,13%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 61,1299 р. (2,23%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 89,1999 р. (2,38%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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