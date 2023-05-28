Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 мая: 5 008,9302 руб/1 г золота и 59,1500/1 г серебра ЦБ РФ с 27 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 008,9302 руб.

1 грамм серебра - 59,1500 руб.

1 грамм платины - 2 630,1201 руб.

1 грамм палладия - 3 635,3799 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 56,1198 р. (1,11%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0600 р. (1,76%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 49,4300 р. (1,84%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 29,0700 р. (0,79%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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