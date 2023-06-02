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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 июня: 5 113,5400 руб/1 г золота и 60,5400/1 г серебра

ЦБ РФ с 2 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 113,5400 руб.
  • 1 грамм серебра - 60,5400 руб.
  • 1 грамм платины - 2 610,9199 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 618,3201 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 29,3198 р. (0,58%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0200 р. (0,03%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 63,4101 р. (2,37%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 71,5799 р. (1,94%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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