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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 июня: 5 133,7202 руб/1 г золота и 61,0800/1 г серебра

ЦБ РФ с 3 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 133,7202 руб.
  • 1 грамм серебра - 61,0800 руб.
  • 1 грамм платины - 2 610,6101 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 567,4900 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 20,1800 р. (0,39%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5400 р. (0,89%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3099 р. (0,01%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 50,8301 р. (1,40%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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