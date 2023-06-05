Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 июня: 5 133,7202 руб/1 г золота и 61,0800/1 г серебра ЦБ РФ с 3 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 133,7202 руб.

1 грамм серебра - 61,0800 руб.

1 грамм платины - 2 610,6101 руб.

1 грамм палладия - 3 567,4900 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 20,1800 р. (0,39%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5400 р. (0,89%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3099 р. (0,01%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 50,8301 р. (1,40%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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