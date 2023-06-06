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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 июня: 5 133,5000 руб/1 г золота и 62,4500/1 г серебра

ЦБ РФ с 6 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 133,5000 руб.
  • 1 грамм серебра - 62,4500 руб.
  • 1 грамм платины - 2 633,1001 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 710,3999 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2202 р. (0,00%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,3700 р. (2,24%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 22,4899 р. (0,86%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 142,9100 р. (4,01%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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