Комментарии

ПСБ: Пара доллар-рубль завершила торги во вторник ростом к отметке 81,4 руб.

На текущий момент на валютном рынке МосБиржи преимущественно сформировалась безыдейность и торги проходят в рамках средненедельной волатильности. По нашим оценкам, давление на позиции национальной валюты вчера отчасти оказало снижение цен на энергоносители, а также пауза в снижении доллара на глобальных рынках.

Отметим, что всплеск торговой активности произошел в паре юань-рубль без явных новостных поводов и изменений стоимости юаня. Полагаем, что ситуация была вызвана локальной активизацией как экспортеров, так и импортеров на рынке.

На утро среды доллар немного дорожает к рублю. Мы полагаем, что явных драйверов к росту американской валюты на текущий момент не наблюдается. Считаем, что рубль сохраняет фундаментальный потенциал для укрепления, при этом ориентируемся на активизацию экспортеров на рынке. Актуальным диапазоном считаем 80-82 руб. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Бизнес-форум "Новый босс"
Евгений Бакуров: «Моя задача – стать причиной успеха других людей»
Сбыт и кадры. Диляра Окладникова – о ключевых проблемах бизнеса
«Знания приходят через опыт». Как развивать бизнес в кризис
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги