ПСБ: Пара доллар-рубль завершила торги во вторник ростом к отметке 81,4 руб.
На текущий момент на валютном рынке МосБиржи преимущественно сформировалась безыдейность и торги проходят в рамках средненедельной волатильности. По нашим оценкам, давление на позиции национальной валюты вчера отчасти оказало снижение цен на энергоносители, а также пауза в снижении доллара на глобальных рынках.
Отметим, что всплеск торговой активности произошел в паре юань-рубль без явных новостных поводов и изменений стоимости юаня. Полагаем, что ситуация была вызвана локальной активизацией как экспортеров, так и импортеров на рынке.
На утро среды доллар немного дорожает к рублю. Мы полагаем, что явных драйверов к росту американской валюты на текущий момент не наблюдается. Считаем, что рубль сохраняет фундаментальный потенциал для укрепления, при этом ориентируемся на активизацию экспортеров на рынке. Актуальным диапазоном считаем 80-82 руб.
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