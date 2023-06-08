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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 июня: 5 125,9102 руб/1 г золота и 61,9200/1 г серебра

ЦБ РФ с 8 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 125,9102 руб.
  • 1 грамм серебра - 61,9200 руб.
  • 1 грамм платины - 2 692,2700 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 684,8401 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,8099 р. (0,13%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6000 р. (0,98%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 35,6101 р. (1,34%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,5600 р. (0,04%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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