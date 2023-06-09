Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 июня: 5 192,5200 руб/1 г золота и 62,2500/1 г серебра ЦБ РФ с 9 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 192,5200 руб.

1 грамм серебра - 62,2500 руб.

1 грамм платины - 2 731,7300 руб.

1 грамм палладия - 3 724,1201 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 66,6098 р. (1,30%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3300 р. (0,53%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 39,4600 р. (1,47%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 39,2799 р. (1,07%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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