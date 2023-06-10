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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 июня: 5 224,7100 руб/1 г золота и 62,8900/1 г серебра

ЦБ РФ с 10 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 224,7100 руб.
  • 1 грамм серебра - 62,8900 руб.
  • 1 грамм платины - 2 710,1299 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 669,3000 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 32,1900 р. (0,62%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6400 р. (1,03%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 21,6000 р. (0,79%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 54,8201 р. (1,47%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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