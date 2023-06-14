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Курсы валют ЦБ РФ на 14 июня: 83,6405 руб/доллар США и 90,3899 руб/евро

ЦБ РФ с 14 июня установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 83,6405 руб.
  • 1 евро - 90,3899 руб.
  • 10 китайских юаней - 116,6810 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,9988 р. (1,21%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,3842 р. (1,56%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,9650 р. (0,83%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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