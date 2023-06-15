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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 июня: 5 298,5898 руб/1 г золота и 65,5800/1 г серебра

ЦБ РФ с 15 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 298,5898 руб.
  • 1 грамм серебра - 65,5800 руб.
  • 1 грамм платины - 2 689,4199 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 719,6399 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 47,0402 р. (0,90%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4800 р. (0,74%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 19,1400 р. (0,72%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 143,1300 р. (4,00%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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