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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 июня: 5 279,5098 руб/1 г золота и 64,3100/1 г серебра

ЦБ РФ с 16 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 279,5098 руб.
  • 1 грамм серебра - 64,3100 руб.
  • 1 грамм платины - 2 640,0200 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 765,6799 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 19,0798 р. (0,36%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,2700 р. (1,94%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 49,3999 р. (1,84%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 46,0401 р. (1,24%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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