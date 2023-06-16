Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 июня: 5 279,5098 руб/1 г золота и 64,3100/1 г серебра ЦБ РФ с 16 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 279,5098 руб.

1 грамм серебра - 64,3100 руб.

1 грамм платины - 2 640,0200 руб.

1 грамм палладия - 3 765,6799 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 19,0798 р. (0,36%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,2700 р. (1,94%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 49,3999 р. (1,84%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 46,0401 р. (1,24%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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