Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 июня: 5 250,6499 руб/1 г золота и 62,9500/1 г серебра ЦБ РФ с 17 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 250,6499 руб.

1 грамм серебра - 62,9500 руб.

1 грамм платины - 2 632,9199 руб.

1 грамм палладия - 3 679,1001 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 28,8598 р. (0,55%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,3600 р. (2,11%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 7,1000 р. (0,27%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 86,5799 р. (2,30%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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