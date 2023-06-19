ПСБ: Пара доллар-рубль перешла к консолидации в узком диапазоне 83,5-84,5 руб.

Доллар, движимый сужением предложения на фоне сложностей репатриации части валютной выручки из дружественных стран экспортерами, а также роста доли рубля во внешнеторговых расчетах, локально взял паузу в росте, что обусловлено ослаблением «американца» на глобальных рынках после прошедшего недавно заседания ФРС. При этом, некоторое улучшение ситуации на нефтяном рынке отчасти сыграло в поддержку рублю. Стоит заметить, что на прошедшей неделе наблюдался рост торговой активности в основных валютных парах МосБиржи.

На утро понедельника рубль слабеет ко всем ключевым валютам МосБиржи. Полагаем, что в рамках сегодняшних торгов пара доллар-рубль продемонстрирует боковое движение в диапазоне 84-85 руб. С одной стороны сужение предложения иностранной валюты на рынке не позволит курсу доллара скорректироваться, с другой стороны, американская валюты выглядит перекупленной, что будет сдерживать ее дальнейший ощутимый рост.