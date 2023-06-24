Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 июня: 5 190,2998 руб/1 г золота и 61,1500/1 г серебра ЦБ РФ с 24 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 190,2998 руб.

1 грамм серебра - 61,1500 руб.

1 грамм платины - 2 535,6101 руб.

1 грамм палладия - 3 565,5300 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 14,0598 р. (0,27%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8800 р. (1,42%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 15,3500 р. (0,60%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 44,5200 р. (1,23%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



