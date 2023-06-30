Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 июня: 5 340,1001 руб/1 г золота и 63,2700/1 г серебра ЦБ РФ с 30 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 340,1001 руб.

1 грамм серебра - 63,2700 руб.

1 грамм платины - 2 546,3701 руб.

1 грамм палладия - 3 427,8101 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 57,9101 р. (1,10%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4100 р. (0,65%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1000 р. (0,00%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 192,0201 р. (5,30%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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