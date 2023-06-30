Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 июня: 5 340,1001 руб/1 г золота и 63,2700/1 г серебра

ЦБ РФ с 30 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 340,1001 руб.
  • 1 грамм серебра - 63,2700 руб.
  • 1 грамм платины - 2 546,3701 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 427,8101 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 57,9101 р. (1,10%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4100 р. (0,65%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1000 р. (0,00%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 192,0201 р. (5,30%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Отели 5*: нужны ли они Иркутску?
«Сегодня турист едет мимо Иркутска»
«Хочется снести бульдозером – и сделать правильно». Павел Поляков – о гостиницах на Байкале
«Иркутск станет центром деловой и туристической активности»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги