ПСБ: Пара доллар-рубль по итогам торгов в понедельник продемонстрировала снижение, вернувшись под отметку 89 руб.
Пара доллар-рубль по итогам торгов в понедельник продемонстрировала снижение, вернувшись под отметку 89 руб.
По нашим оценкам, давление на позиции американской валюты оказало снижение ажиотажа на рынке среди спекулянтов на фоне как фундаментальной, так и технической переоцененности доллара. Отметим, что торговая активность долларом с расчетами «завтра» снизилась ввиду праздника в США – Дня независимости. Дополнительную поддержку рублю оказал рост нефтяных котировок на фоне решения Саудовской Аравии сохранить добровольное сокращение объемов добычи нефти.
На утро вторника рубль предпринимает попытки роста по отношению к доллару. Мы считаем, что волатильность на рынке снизится на фоне выходного дня в США, при этом ориентируемся на укрепление национальной валюты, ввиду сохраняющейся перепроданности рубля. Актуальным считаем возвращение в диапазон 86-88 руб.
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