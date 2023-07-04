ПСБ: Пара доллар-рубль по итогам торгов в понедельник продемонстрировала снижение, вернувшись под отметку 89 руб.

Пара доллар-рубль по итогам торгов в понедельник продемонстрировала снижение, вернувшись под отметку 89 руб.

По нашим оценкам, давление на позиции американской валюты оказало снижение ажиотажа на рынке среди спекулянтов на фоне как фундаментальной, так и технической переоцененности доллара. Отметим, что торговая активность долларом с расчетами «завтра» снизилась ввиду праздника в США – Дня независимости. Дополнительную поддержку рублю оказал рост нефтяных котировок на фоне решения Саудовской Аравии сохранить добровольное сокращение объемов добычи нефти.

На утро вторника рубль предпринимает попытки роста по отношению к доллару. Мы считаем, что волатильность на рынке снизится на фоне выходного дня в США, при этом ориентируемся на укрепление национальной валюты, ввиду сохраняющейся перепроданности рубля. Актуальным считаем возвращение в диапазон 86-88 руб.