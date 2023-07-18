«Открытие»: Одним из главных факторов поддержки акций остаётся слабеющий рубль

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок преимущественно торговался в плюсе в первой половине дня. Корпоративных новостей немного. Одним из главных факторов поддержки акций остаётся слабеющий рубль. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 34 млрд руб к середине регулярной сессии.

По состоянию на 15:45 мск Индекс МосБиржи - 2915,41 п. (+0,44%), а Индекс РТС - 1014,26 п. (-0,04%).

Лидерами среди индексных бумаг были N+ Group, X5 Retail, VK, Fix Price и OZON. Самыми слабыми оказались «Сургутнефтегаз», МТС, «Яндекс», «Алроса» и Сбербанк.

Согласно информации на официальном сайте ФАС, регулируемые оптовые цены на газ повысятся на 8% с 1 июля 2024 года, а затем ещё на 8% с 1 июля 2025 года. Повышение коснётся всех категорий потребителей. Акции «Газпрома» (GAZP) реагировали на новости ростом почти на 0,7%, как и бумаги «НОВАТЭК» (NVTK).

Под давлением оказались бумаги «Мечел» (MTLR). Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с «Мечел» и ЧМК в пользу «Газпром Банка» более $244,2 млн. В рамках договора о финансовом участии «Газпром Банк» предоставлял финансирование французскому банку BNP Paribas, чтобы он кредитовал ЧМК. «Мечел» выступал поручителем заёмщика.

В остальном можно говорить о том, что рынок продолжает отыгрывать слабость национальной валюты. Дорожают акции экспортёров, включая «Северсталь» (CHMF), «Роснефть» (ROSN), ГМК «Норникель» (GMKN). Однако потенциал дальнейшего роста незначительный. На подходе к уровню 3000 пунктов может начаться активная фиксация прибыли. Также на рынок может повлиять рубль, который имеет некоторые шансы на укрепление в рамках подготовки к июльским налоговым платежам.

По состоянию на 15:45 мск:

DXY - 99,685 (+0,08%),

EUR/USD - $1,1227 (-0,03%),

GBP/USD - $1,3062 (-0,23%),

USD/JPY - 138,92 (+0,08%),

USD/RUB – 90,52 (+0,51%),

EUR/RUB – 101,69 (+0,49%),

CNY/RUB – 12,609 (-0,09%).

Европейские индексы преимущественно снижались. Явным негативом для инвесторов стала статистика из Китая. Рост потребления замедлился до 3,1% в июне, что может говорить о слабых продажах европейских товаров. В частности, в Европе дешевели акции люксовых производителей, которые получают значительную долю прибыли на китайском рынке. Бумаги Richemont теряли около 8% на фоне слабых продаж в США и невразумительном росте продаж на других рынках. Разочарование в китайской статистике привело к падению сектора базовых материалов почти на 1,5%.

По состоянию на 15:45 мск:

FTSE 100 - 7417,03 п. (-0,24%),

DAX - 16012,04 п. (-0,58%),

CAC 40 - 7278,76 п. (-1,30%).

Возобновление добычи на ливийских месторождениях добавило нефти негатива

Нефть дешевела. Конечно, можно также говорить о влиянии китайской статистики, но в большей степени давление на котировки оказывают новости из Ливии. На прошлой неделе была остановлена добыча на трёх месторождениях. В минувшие выходные производство возобновилось на месторождениях El Feel и Шарара, которые поставляют до 370 тыс. баррелей в сутки.

По состоянию на 15:45 мск:

Brent - $78,88 (-1,24%),

WTI - $74,46 (-1,27%),

Алюминий - $2244,5 (-1,28%),

Золото - $1955,2 (-0,04%),

Никель - $21035 (-2,75%).

Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка снизился в июле до 1,1 п. с 6,6 п. в июне. Впрочем, прогноз был ещё негативней на уровне отрицательных 4,3 п.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня в пределах -0,15%.

В плюсе торгуются акции Microsoft и Activision Blizzard. Апелляционный суд США отклонил запрос FTC на приостановку сделки по поглощению Activision Blizzard. Дорожали акции производителей электромобилей после отчёта BYD, показавшем троекратный рост прибыли в I полугодии.