Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 июля: 5 770,0698 руб/1 г золота и 73,0700/1 г серебра ЦБ РФ с 21 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 770,0698 руб.

1 грамм серебра - 73,0700 руб.

1 грамм платины - 2 877,2200 руб.

1 грамм палладия - 3 823,6399 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 21,2098 р. (0,37%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1000 р. (0,14%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,2199 р. (0,18%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 41,1200 р. (1,06%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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