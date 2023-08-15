ПСБ: Ждем сегодня повышение ключевой ставки до 10,0%-10,5% годовых
Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ
Объявление внеочередного заседания Центробанка, итоги которого будут озвучены сегодня в 10:30, привело к существенным движениям рубля и кривой ОФЗ в ожидании повышения ключевой ставки. Так, по итогам понедельника доходность коротких годовых госбумаг выросла сразу на 64 б.п. – до 10,0% годовых, 5-летних - на 20 б.п. (11,05%), 10-летних – на 6 б.п. (11,36%).
Ожидаем, что ЦБ применит комплекс мер – помимо повышения ставки могут быть увеличены нормы резервирования для банков или введены дополнительные трансграничные движения капитала.
При этом резкого повышения ставки не ждем – нельзя остановить рост экономики, а также необходимо оставить пространство для дополнительного маневра на сентябрьском заседании. Ожидаем, что ставка будет повышена до 10,0%-10,5% годовых.Посмотрим, какую комбинацию и степень мер ужесточения запустит ЦБ и на сколько жестким окажется его сигнал. Если рынок поверит в эффективность мер регулятора, доходности госбумаг сроком 5-7 лет сегодня могут скорректироваться вниз.
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