ПСБ: Ждем сегодня повышение ключевой ставки до 10,0%-10,5% годовых

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Объявление внеочередного заседания Центробанка, итоги которого будут озвучены сегодня в 10:30, привело к существенным движениям рубля и кривой ОФЗ в ожидании повышения ключевой ставки. Так, по итогам понедельника доходность коротких годовых госбумаг выросла сразу на 64 б.п. – до 10,0% годовых, 5-летних - на 20 б.п. (11,05%), 10-летних – на 6 б.п. (11,36%).

Ожидаем, что ЦБ применит комплекс мер – помимо повышения ставки могут быть увеличены нормы резервирования для банков или введены дополнительные трансграничные движения капитала.

При этом резкого повышения ставки не ждем – нельзя остановить рост экономики, а также необходимо оставить пространство для дополнительного маневра на сентябрьском заседании. Ожидаем, что ставка будет повышена до 10,0%-10,5% годовых.Посмотрим, какую комбинацию и степень мер ужесточения запустит ЦБ и на сколько жестким окажется его сигнал. Если рынок поверит в эффективность мер регулятора, доходности госбумаг сроком 5-7 лет сегодня могут скорректироваться вниз.