ПСБ: Доллар сегодня может вернуться выше 97 руб.

Евгений Локтюхов, ПСБ

В пятницу рубль умеренно окреп, сумев отыграть часть потерь четверга. Поводом для отката ключевых валют в последний день недели выступили, на наш взгляд, в первую очередь локальные технические факторы, - после двухдневного роста ключевых валют и ввиду позитивной конъюнктуры рынка нефти спекулятивный спрос на валюту в концовке дня и недели был невысоким.

Заседание Банка России существенно на ход торгов валютой не повлияло. Регулятор повысил ставку на 100 б.п., до 13%, и дал, скорее, нейтральный сигнал по ней (ориентир по средней ставке: 13%-13,6% на конец года, 11,5%-12,5% - на 2024г.), что способно выступить среднесрочной поддержкой рублю.Однако не предпринял шагов, способных непосредственно повлиять на баланс спроса и предложения на валютном рынке. В результате доллар, пытавшийся опуститься к 96 руб. непосредственно до заседания , сразу после него вернулся к уровням открытия торгов и завершил неделю у отметки 96.8 руб.

Сегодня утром доллар не показывает существенной динамики. Несмотря на дорогую нефть, склонны ждать, что доллар в начале недели может продолжить тяготеть к умеренному росту и закрепиться выше 97 руб. Целевым диапазоном на сегодня видится 96,5-98 руб.