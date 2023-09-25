ПСБ: Сегодня рубль может остаться под давлением

Евгений Локтюхов, ПСБ

В пятницу рубль не смог продолжить укрепление к ключевым валютам, - опасения введения новых мер валютного контроля вновь отошли на второй план, способствуя, активизации спекулятивной активности в конце дня. В результате курс доллара сумел завершить неделю у отметки 96, 25 руб., юань вернулся к 13,16 руб., полностью отыграв потери четверга. Технически по ключевым валютным парам с рублем формируется базу для продолжения роста в начале недели. Конъюнктурно против рубля сейчас играют большая устойчивости спроса и завершение Банком России программы увеличенных валютных интервенции при ограниченности предложения валюты со стороны экспортеров, отражающейся в снижении объемов торгов, в первую очередь в паре доллар-рубль.

Сегодня утром рубль остается под давлением: доллар продолжает тяготеть к плавному росту и, в отсутствие новых вводных со стороны властей и активизации экспортеров, может подняться в зону 97-98 руб.

Ждем улучшения позиций рубля, скорее, ближе к середине недели ввиду приближающихся налоговых выплат (28 сентября) и перспективы смещения баланса спроса и предложения на валютном рынке в сторону последнего в октябре на фоне как обсуждаемых в Правительстве мер валютного контроля (мы продолжаем рассчитывать на их скорый запуск), высоких цен на нефть и дополнительных выплат экспортеров в бюджет (льготная выплата разового налога). Наш целевой ориентир по доллару на конец сентября пока сохраняем на уровне 92.5 руб.