ПСБ: Сегодня курс доллара может остаться в диапазоне 96-97 руб.

Евгений Локтюхов, ПСБ

Рубль большую часть среды консолидировался, но в самом конце торгов заметно ослаб, потеряв по итогам торгов по 0,5% к доллару и юаню, курсы которых поднялись к 96,9 руб. и 13,21 руб. соответственно. Всплеск спекулятивного спроса на валюты, нарушивший хрупкий паритет спроса и предложения валюты на Московской бирже в завершающей части торговой сессии, происходил на фоне заметного усиления роста доллара на мировых рынках, - индекс DXY, отражающий позиции доллара к ведущим мировым валютам, превысил 106,6 пунктов, выйдя на максимумы с ноября 2022 года. Торговая активность несколько выросла в паре доллар-рубль с поставкой "завтра", но заметно просела в паре юань-рубль: ограниченность предложения валюты со стороны экспортеров, в условиях отсутствия мер валютного контроля со стороны властей вновь смещает риски в пользу развития ослабления рубля.

Сегодня утром курс доллара не демонстрирует значимой динамики. Локальную поддержку рублю в течение дня окажет выплата налогов, - рассчитываем, что курс доллара будет находиться в диапазоне 96-97 руб.