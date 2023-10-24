Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 октября: 6 054,8501 руб/1 г золота и 70,6900/1 г серебра ЦБ РФ с 24 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 054,8501 руб.

1 грамм серебра - 70,6900 руб.

1 грамм платины - 2 725,2200 руб.

1 грамм палладия - 3 352,4700 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 31,2299 р. (0,52%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1300 р. (0,18%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 12,8601 р. (0,47%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 60,8801 р. (1,78%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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