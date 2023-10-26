«Открытие»: Динамика рубля остаётся положительной даже при снижающейся нефти

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Отечественный рынок всё же ушёл в лёгкий минус в первой половине дня в среду. Продолжающееся укрепление рубля оказывает давление на акции экспортёров. «Яндекс» продолжает поставлять корпоративные новости. X5 Retail также сохраняет высокие темпы роста выручки. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 35,7 млрд руб.

По состоянию на 15:45 мск индекс МосБиржи - 3260,19 п. (-0,15%), а индекс РТС - 1101,96 п. (-0,04%).

Лидерами среди индексных бумаг были «Группа Позитив», «Сургутнефтегаз», МТС, «Россети» и OZON Holdings. Самыми слабыми оказались «РусАгро», «ЛУКОЙЛ», ГК «ПИК», «Северсталь» и НЛМК.

X5 Retail (FIVE) сообщает о росте выручки в III квартале на 22,9% до 796,236 млрд руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 30,2% до 62,464 млрд руб. Рентабельность по данному показателю составила 7,8% по сравнению с 7,4% годом ранее. Впрочем, чистая розничная выручка выросла на 22,6% во многом за счёт роста торговых площадей на 12,6% и увеличения ЛФЛ продаж на 10,2%. Продажи цифровых бизнесов выросли на 97,9% до 29,2 млрд руб. Чистая прибыль возросла на 85,7% до 29,6 млрд руб. Компания продолжит открывать новые магазины в текущем году, доведя их прирост до 1000 единиц.

Сектор нефти и газа терял около 0,3%. Котировки нефти снижаются четвёртую сессию подряд. Более того, это происходит с одновременным укреплением рубля. Учитывая то, что экспортные пошлины устанавливаются пост-фактум, результаты в октябре могут оказаться заметно хуже, как и во всём IV квартале.

Бумаги «Яндекс» (YNDX) повышались на 0,8%. Компания объявила о том, что регистрирует юридическое лицо в Казахстане, чтобы обеспечить работу «Яндекс Go». Кроме того, «Яндекс» начинает тестирование беспилотных автомобилей в Москве. Испытания начались уже в 2018 году, но тогда на подстраховке находился водитель. Второй этап предусматривал водителя с функцией экстренного торможения. Третий, текущий, этап предусматривает полностью автономный автомобиль в сопровождении другого транспортного средства, где оператор сможет вмешаться в испытание.

Рубль продолжает укрепляться. Главным фактором остаётся обязательная продажа валюты экспортёрами после того, как полторы недели назад был подписан указ. Динамика рубля остаётся положительной даже при снижающейся нефти. Впрочем, ранее рубль столь же успешно игнорировал дорожающую нефть.

По состоянию на 15:45 мск:

USD/RUB – 93,21 (-0,21%),

EUR/RUB – 98,705 (-0,21%),

CNY/RUB – 12,705 (-0,27%).

Мораль германского бизнеса впервые растёт после нескольких месяцев удрученности

Европейские индексы преимущественно снижались. Акции Kering теряли более 3%, а конкуренты по отрасли также торговались в минусе. Люксовый производитель показал снижение продаж более прогнозов. Акции Deutsche Bank повышались почти на 7%. Германский банк продолжает приятно удивлять. Выручка в III квартале оказалась лучше прогнозов аналитиков. Бумаги Alphabet во Франкфурте теряли более 6%. Акции полупроводникового производителя ASM International и производителя программного обеспечения Dassault Systemes прибавляли более 6% после отчётности. Индекс деловых ожиданий Германии повысился в октябре до 84,7 п. с 83,1 п. при ожиданиях 83,3 п. Оценка текущей ситуации в Германии также выросла до 89,2 п. с 88,7 п. в сентябре при ожиданиях снижения до 88,5 п. Индекс делового климата поднялся до 86,9 п. с 85,8 п. Таким образом, впервые за несколько месяцев германские индикаторы начали немного улучшаться. Сектор недвижимости был одним из худших с потерями около 1,5%, а вот базовые материалы, напротив, демонстрировали рост более 1%.

По состоянию на 15:45 мск:

FTSE 100 - 7414,03 п. (+0,33%),

DAX - 14909,30 п. (+0,20%),

CAC 40 - 6905,36 п. (+0,17%).

Ближневосточные риски уравновесили нефть

Нефть стабилизировалась после лёгкого утреннего снижения. С одной стороны, ближневосточный кризис держит рынок в напряжении, а агрессивная риторика между Ираном и участниками палестино-израильского конфликта намекает на расширение напряжённости. С другой, немедленной реакции от нефтяных производителей нет и пока речи о каких-либо нефтяных ограничений нет. В частности, во вторник прошли переговоры лидеров Саудовской Аравии и США по мерам предотвращения эскалации конфликта.

Кроме того, данные по США оказались в пользу нефтяных «быков». Согласно данным API, на неделе до 20 октября коммерческие запасы нефти в США -2,688 млн баррелей, бензина -4,169 млн баррелей, а дистиллятов -2,313 млн баррелей.

По состоянию на 15:45 мск:

WTI - $84,01 (+0,32%),

Brent - $88,44 (+0,42%),

Золото - $1985,30 (-0,04%).

Google и Microsoft разошлись в динамике облачных услуг

Фьючерсы на основные индексы США указывали на разнонаправленный старт дня от нулевого изменения в Dow jones до падения на 0,3% в NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам поднялась выше 4,86%.

Акции Alphabet теряли около 7% на утренних торгах. Инвесторы разочарованы слабой динамикой выручки облачных сервисов. С другой стороны, бумаги Microsoft дорожали на относительно сильных результатах облачных сервисов. Акции Texas Instruments теряли более 5% на фоне слабого прогноза на IV квартал.