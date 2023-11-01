Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 ноября: 5 910,0898 руб/1 г золота и 68,4900/1 г серебра ЦБ РФ с 1 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 910,0898 руб.

1 грамм серебра - 68,4900 руб.

1 грамм платины - 2 742,6201 руб.

1 грамм палладия - 3 390,5500 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 34,3402 р. (0,58%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2700 р. (0,40%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 35,5700 р. (1,31%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 24,0000 р. (0,70%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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