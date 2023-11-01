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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 ноября: 5 910,0898 руб/1 г золота и 68,4900/1 г серебра

ЦБ РФ с 1 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 910,0898 руб.
  • 1 грамм серебра - 68,4900 руб.
  • 1 грамм платины - 2 742,6201 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 390,5500 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 34,3402 р. (0,58%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2700 р. (0,40%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 35,5700 р. (1,31%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 24,0000 р. (0,70%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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