Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 ноября: 5 988,7500 руб/1 г золота и 69,5800/1 г серебра ЦБ РФ с 2 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 988,7500 руб.

1 грамм серебра - 69,5800 руб.

1 грамм платины - 2 819,0801 руб.

1 грамм палладия - 3 406,8899 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 78,6602 р. (1,33%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0900 р. (1,59%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 76,4599 р. (2,79%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 16,3400 р. (0,48%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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