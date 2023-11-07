ПСБ: Сегодня рассчитываем на снижение курса доллара в зону 90-92 руб.

Евгений Локтюхов, ПСБ

На торгах в понедельник рубль показал нейтральную динамику к доллару (курс американской валюты остался у 92,4 руб.), чуть ослаб к евро и юаню. Торговая активность была крайне низкой ввиду выходного дня и отстутсвия крупных участников рынка.

Утром рубль инерционно несет символические потери, - участники рынка пытаются удержать доллар у линии среднесрочного восходящего тренда, отыгрывая снижение нефтяных котировок. Полагаем, что возобновление продажи валютной выручки экспортерами сегодня вернет доллар к снижению. Склонны ожидать ухода курса американской валюты в диапазон 90-92 руб. Техническая уязвимость доллара дает основания ожидать повышения волатильности на валютном рынке в середине недели, - не исключаем попыток отката ниже 90 руб. в ближайшие дни.