Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 ноября: 5 896,6699 руб/1 г золота и 68,9600/1 г серебра ЦБ РФ с 8 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 896,6699 руб.

1 грамм серебра - 68,9600 руб.

1 грамм платины - 2 754,3101 руб.

1 грамм палладия - 3 336,6699 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 36,5702 р. (0,62%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0600 р. (0,09%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5401 р. (0,02%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,4401 р. (0,13%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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