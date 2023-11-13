Комментарии

ПСБ: Доллар в начале недели может попытаться отскочить к 93 руб.

Евгений Локтюхов, ПСБ

В пятницу рубль вновь не показал заметной динамики к ключевым валютам, чуть ослабнув к доллару и юаню на фоне невысокой торговой активности, отражающей отсутствие больших объемов на продажу со стороны экспортеров и отсутствие явных триггеров для открытия направленных позиций спекулятивными игроками ввиду смешанного внешнего фона. Курс доллара завершил пятничные торги у отметки 92,29 руб., потеряв за неделю символические 13 копеек.

Сегодня утром американская валюта инерционно дорожает, отыгрывая некоторое ухудшение конъюнктуры мировых рынков, выражающееся как в минующих фьючерсах на индексы США и давлении на нефтяные котировки. Сегодня не видим значимых поводов повышения волатильности на валютном рынке: полагаем, что продажи валюты со стороны экспортеров, скорее, будут оставаться умеренными (их активизации можно ожидать, скорее, на следующей неделе, ближе к налоговым выплатам), что локально способно лишить рубль импульса к укреплению. Впрочем, значимых конъюнктурных поводов для ослабления рубля также не видим.

Целевым на начало недели по доллару на начало недели видим диапазон 91,5-93 руб., технически вероятны попытки подъема к 93 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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