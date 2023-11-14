«Открытие»: Рубль вновь укрепляется на прежних факторах

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок торговался в лёгком плюсе в первой половине дня в понедельник. Неплохо отчитались «РусАгро» и «Московская Биржа», а вот «Сегежа» вновь разочаровывает. Рубль вновь укрепляется на прежних факторах. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 25,1 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:55 мск индекс МосБиржи - 3246,77 п. (+0,15%), а индекс РТС - 1112,01 п. (+0,41%).

Лидерами среди индексных бумаг были «Ростелеком», «Россети», МТС, «Полюс» и МКП «ВК». Самыми слабыми оказались «Сегежа», «Селигдар, «Юнипро», «Московская Биржа» и «Группа Позитив».

Чистая прибыль «РусАгро» (AGRO) по РСБУ выросла в III квартале в 14,5 раза до 25,334 млрд руб. Существенное влияние на результаты оказала консолидация результатов Группы «НМЖК». Рост выручки составил 31% до 71,674 млрд руб. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA возросла до 21%, или более чем в два раза. Соотношение чистый долг/ скорректированный показатель EBITDA (LTM) на 30 сентября 2023 года составил 1,62x.

«Сегежа» отчиталась об убытке за девять месяцев в размере 10,89 млрд руб по сравнению с 7,02 млрд руб прибыли год назад. Выручка за этот период упала на 20% до 63,7 млрд руб. Свободный денежный поток упал на 44% до 14,382 млрд руб. Долг увеличился на 21% до 126,037 млрд руб. За III квартал выручка выросла на 13% до 23,9 млрд руб. Чистый убыток относительно предыдущего квартала сократился на 17% до 3,2 млрд руб.

«Московская Биржа» (MOEX) отчиталась за III квартал. Рост комиссионной выручки составил 60,9% до 14,37 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 21,8%. Операционные доходы выросли на 41%. Однако есть и неприятный момент. Операционные расходы увеличились на 37,7%, хотя в отчётности говорится, что соотношение расходов и доходов улучшилось на 0,7 п.п. до 29%. Однако рынок всё же ожидал более оптимистичные цифры, если учитывать значительные объёмы торгов в июле-сентябре. Если судить по активности инвесторов с начала октября, то IV квартал может оказаться несколько хуже. Тем не менее, скорректированная чистая прибыль возросла на 29,3% до 13,31 млрд руб.

Немного позитива от бывшей «Белуги». Совет директоров NovaBev Group (BELU) рекомендовал направить нераспределённую чистую прибыль за 9 месяцев текущего года на выплату дивидендов в размере 135 руб на акцию. Закрытие дивидендного реестра предложено на 27 декабря текущего года.

Рубль умеренно укреплялся. Продолжают работать факторы указа об обязательной продаже валюты экспортёрами, ставка ЦБ РФ на уровне 15%, а также начинается подготовка экспортёров к налоговым платежам. В теории, обязательная продажа валюты должна смягчить влияние предналогового периода.

По состоянию на 15:55 мск:

USD/RUB – 92,02 (-0,30%),

EUR/RUB – 98,27 (-0,28%),

CNY/RUB – 12,600 (-0,09%).

Фармацевтическая Novo Nordisk нашла золотую жилу

Европейские индексы преимущественно повышались. Stoxx 600 почти ликвидировал резкое падение в пятницу. Инвесторов даже не смущает решение рейтингового агентства Moody’s ухудшить прогноз по США со «стабильного» до «негативного». Наиболее активно повышается сектор здравоохранения вслед за акциями Novo Nordisk, которые прибавляют более 2,5%. Препарат компании от ожирения Wegovy, как оказалось, имеет другие положительные побочные эффекты. Акции компании недвижимости British Land прибавляли 5% после повышения прогноза по прибыли от аренды.

По состоянию на 15:55 мск:

FTSE 100 - 7410,18 п. (+0,67%),

DAX - 15267,51 п. (+0,22%),

CAC 40 - 7067,56 п. (+0,32%).

ОПЕК улучшает прогноз роста спроса на нефть в 2023 году

Нефть немного ликвидировала свои утренние потери. Тем не менее, негативный настрой остаётся. Ирак обещает возобновить доставку нефти из Киркука в ближайшие дни. При этом Ирак предлагает членам ОПЕК+ подумать о дополнительном сокращении производства. При этом в США ожидается спад потребления нефти на 300 тыс. баррелей в сутки по сравнению с прежним прогнозом роста спроса на 100 тыс. баррелей в день.

Меж тем в свежем докладе ОПЕК говорится о том, что рынок остаётся сильным, даже на фоне излишнего пессимизма. Более того, прогноз организации по приросту спроса был немного повышен на 20 тыс. баррелей до 2,46 млн баррелей в сутки. Прогноз прироста спроса в 2024 году оставлен на уровне 2,25 млн баррелей.

По состоянию на 15:55 мск:

WTI - $77,33 (+0,21%),

Brent - $81,61 (+0,22%),

Золото - $1942,00 (+0,22%).

На предстоящей неделе американский рынок оценит активность потребителей США

Фьючерсы на основные индексы США указывали на нейтральный старт рынка в пределах +-0,1%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась на 1 Б.П. до 4,63%.

Одной из тем предстоящей недели будут отчёты американского розничного сектора, который может показать переход американцев на сберегательное поведение. Отчитаются такие компании, как Home Depot, Target, Walmart, Macy's, Gap.