ПСБ: Ждем сегодня ухода доллара "под" отметку 90 руб.

Евгений Локтюхов, ПСБ

Вчера курс доллара наконец-то вышел из консолидации последних дней и откатился к 90 руб., второй день подряд мы видим преобладание продаж валюты в конце торговой сессии, отражающее склонность спекулятивного капитала играть на стороне рубля. Объемы торгов валютой подросли. Ключевую поддержку рублю во вторник продолжила оказывать положительная внешняя конъюнктура. С одной стороны, - доллар упал к мировым валютам после данных о замедлении инфляции в США, подкрепивших ожидания по завершению ФРС цикла повышения ставки. С другой стороны, нефтяные котировки пытались продолжить рост на фоне позитивных прогнозов ОПЕК и МЭА по мировому спросу.

Доллар вплотную приблизился к важной отметке 90 руб., и уже сегодня, как мы полагаем, способен ее проверить на прочность.

Отметим, что ее прохождение технически способно открыть пространство для снижения в направлении 83-85 руб. ближе к налоговым выплатам (28 ноября). Восстановлению позиций рубля может способствовать и ожидаемое нами постепенное ослабление импорта, выглядящее естественным в условиях текущих высоких ставок. В условиях ограниченности спроса на валюту со стороны импортеров и сохранения благоприятной конъюнктуры рынка нефти продажи валютной выручки экспортерами , в свою очередь, способны, по нашим оценкам, обеспечить достаточное для развития укрепления рубля предложение валюты на рынке.