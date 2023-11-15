Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 ноября: 5 665,9502 руб/1 г золота и 64,7700/1 г серебра ЦБ РФ с 15 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 665,9502 руб.

1 грамм серебра - 64,7700 руб.

1 грамм платины - 2 493,8799 руб.

1 грамм палладия - 2 825,4199 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 84,5900 р. (1,47%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,8500 р. (2,78%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 76,8600 р. (2,99%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 210,3000 р. (6,93%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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