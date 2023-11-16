ПСБ: Кривая ОФЗ снизилась на 3-5 б.п. благодаря укреплению рубля

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Уход пары USDRUB ниже отметки 90 руб. способствовали приливу оптимизма на рынок ОФЗ – кривая снизились на 3-5 б.п. (11,75% - 3-летние бумаги, 11,94% - 10-летние).

Спрос на 11-летний выпуск ОФЗ на аукционе Минфина также оказался достаточно сильным – 145 млрд руб., объем размещения – 63 млрд руб. В целом, на последних 3 аукционах по классическим бумагам спрос превышал 100 млрд руб., тогда как с начала лета в среднем не превышал 20 млрд руб. Таким образом инстуциональные инвесторы (основными покупателями длинных госбумаг на аукционах являются УК, НПФ, страховые компании) начали удлинять дюрацию своих портфелей под идею снижения ключевой ставки в 2024 году.

Спрос на ОФЗ-ИН остается слабым (26,5 млрд руб., размещено на 21 млрд руб.) при доходности 3,79% - вмененная инфляция (спрэд доходности ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН) остается вдвое выше таргета ЦБ (~8%), что в среднесрочной перспективе говорит в пользу покупки классических госбумаг.

Для частных инвесторов удлинение дюрации портфеля лучше реализовывать через покупку 3-летних корпоративных бумаг с фиксированным купоном. При этом сохранение в портфеле более 50% флоатеров позволит получать высокую доходность в ближайшие 4-6 месяцев.