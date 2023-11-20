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ПСБ: Склонны ждать дальнейшего укрепления рубля перед налогами

Евгений Локтюхов, ПСБ

В пятницу курс доллара подрос, впервые за неделю, прибавив около 1% к рублю и завершив пятидневку у отметки в 90 руб. Чуть более заметно отскочил юань благодаря ослаблению позиций доллара на мировых валютных рынках.

Восстановление ключевых валют в ходе торгов на Московской бирже происходило на фоне снижения торговой активности в паре юань-рубль с поставкой "завтра" при оживлении спроса на валюты в конце дня, что мы склонны связывать, с одной стороны, с некоторым сокращением предложения со стороны экспортеров и, с другой стороны, со спекулятивными покупками, отчасти, вызванными фактором пятницы (фиксацией прибыли по позициям перед выходными). Отметим, что рубль откатился по итогам дня несмотря на сильный повышательный импульс на рынке нефти - Brent в пятницу подрожала более чем на 4%, практически полностью отыграв потери столь же волатильного четверга.

Сегодня утром доллар вновь находится под небольшим давлением, пытается вернуться ниже 89.5 руб. на фоне благоприятной внешней конъюнктуры: индекс доллара DXY продолжает инерционно снижаться, тяготеют к развитию роста нефтяные котировки.

Позиции рубля на текущей неделе, по нашему мнению, будут зависеть в первую очередь от активности экспортеров и их подготовки к налоговым выплатам. Склонны ждать устойчивости предложения валюты с их стороны, достаточного для снижения доллара в направлении 83-85 руб. ближе к налоговым выплатам (28 ноября) в условиях ограниченности спроса на валюту со стороны импортеров, сдерживаемого высокими ставками. Исходим и из сценария дальнейшего улучшения ситуации на рынке нефти, что способно лишить конъюнктурных поводов для покупок валют спекулятивными игроками.

Целевым на сегодня по доллару видим диапазон 88-90 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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