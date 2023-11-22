Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 ноября: 5 561,7500 руб/1 г золота и 66,0600/1 г серебра ЦБ РФ с 22 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 561,7500 руб.

1 грамм серебра - 66,0600 руб.

1 грамм платины - 2 539,7500 руб.

1 грамм палладия - 3 031,3201 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 74,7202 р. (1,33%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,2100 р. (3,24%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 23,7700 р. (0,93%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 72,3200 р. (2,44%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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