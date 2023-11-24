«Открытие»: Динамика рубля оказывает минимальное влияние на индексы

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок снижался в первой половине дня в четверг. Динамика рубля оказывает минимальное влияние на индексы. Существенное снижение демонстрируют бумаги Polymetal, да и другие акции золотодобывающих компаний. Под давлением бумаги сталеваров. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 19,3 млрд руб.

По состоянию на 15:40 мск индекс МосБиржи - 3220,47 п. (-0,31%), а индекс РТС - 1149,54 п. (-0,21%).

Лидерами среди индексных бумаг были ГМК «Норникель», «Татнефть», обыкновенные и привилегированные Сбербанк, X5 Retail Group. Самыми слабыми оказались Polymetal, «Сегежа», «Селигдар», «РусАгро» и НЛМК.

Слабость бумаг «РусАгро» (AGRO) происходит на фоне запрета правительства на экспорт пшеницы твёрдых сортов. Данная мера будет действовать с 1 декабря 2023 по 31 мая 2024 года. Мера принята в связи с необходимостью стабилизировать внутренние цены.

Polymetal International plc планирует провести новый обмен акций с целью восстановления прав, затронутых санкциями акционеров. «Предложение по обмену позволит акционерам, чьи права затронуты санкциями против НРД и других российских депозитариев, воспользоваться возможностью предъявить такие акции для обмена на новые, выпущенные на Бирже МФЦА (AIX), в соотношении одна к одной. Акционеры, которые примут участие в процедуре обмена, восстановят свои акционерные права в компании, включая возможность получать дивиденды. В связи с ограничениями, налагаемыми законами о ценных бумагах, санкциями и контрсанкциями, в настоящее время предложение об обмене распространяется только на акционеров, отвечающих следующим критериям: они не являются лицами, связанными с иностранными государствами, признанными «недружественными», согласно российскому законодательству и/или; на них не распространяются санкции, что подтверждено в ходе проверки соблюдения санкций», - говорится в сообщении компании. Пока сложно понять, почему рынок воспринял данную новость негативно.

Бумаги «Селигдар» (SELG) подверглись распродажам по факту одобрения акционерами дивидендов. Дивиденды в размере 2 руб на акцию выплачиваются по итогам девяти месяцев. Закрытие реестра на получение дивидендов 3 декабря 2023 года.

«Инарктика» (AQUA) планирует провести вторичное размещение акций для увеличения объёма бумаг в свободном обращении. Объём размещения планируется на уровне 3,3 млн акций в диапазоне цены 900-968,5 руб за бумагу. В результате размещения доля бумаг в свободном обращении должна составить не менее 18%. Через полгода участники вторичного размещения получат право приобрести ещё по одной акции на пять купленных по цене размещения. В целом, это можно считать позитивом, так как должна возрасти ликвидность акций «Инарктика».

Сервис проката электросамокатов Whoosh (WUSH) сообщает о том, что чистая прибыль по МСФО за 9 месяцев текущего года составила 3,08 млрд руб по сравнению с 1,63 млрд руб годом ранее. Выручка увеличилась до 9,47 млрд руб с 6,29 млрд руб годом ранее. Валовая прибыль выросла почти вдвое до 4,26 млрд руб. Показатель EBITDA вырос за год на 49% до 4,9 млрд руб. В III квартале чистая прибыль составила 1,82 млрд руб по сравнению с 1,24 млрд руб годом ранее. Выручка в прошедшем квартале оказалась на уровне 5 млрд руб.

Бумаги «Газпрома» (GAZP) негативно отреагировали на детали инвестиционной программы на 2024 год. Размер программы запланирован в объёме 1,57 млрд руб. При этом компания заявляет о том, что одобренный план позволит финансировать инвестиции без дефицита. Приоритетами программы являются: дальнейшее развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и Востоке России, магистрального газопровода «Сила Сибири», газоперерабатывающего комплекса «Газпрома», газификации российских регионов, а также проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа.

Рубль торговался относительно стабильно, укрепляясь против доллара США, но, слабея против евро и юаня. Меж тем параметры бюджета РФ демонстрируют заметное улучшение. Ещё весной многих удивил тот факт, что бюджетный дефицит превысил 3 трлн руб. Однако, по данным Счётной палаты, за январь-сентябрь бюджетный дефицит составил 1,7 трлн руб. Доходы бюджета составили 19,7 трлн руб, а расходы 21,4 трлн руб. То есть заявление министра финансов о том, что бюджетный дефицит может составить 1,0% ВВП на конец года, вполне имеет под собой основание. Госдолг за этот период увеличился на 2,65 трлн руб, или на 11,6%, до 25,47 трлн руб. Таким образом, госдолг достиг отметки 17% от прогнозного ВВП на 2023 год. Объём ФНБ составил 13,65 трлн руб, или 9,1% от прогнозного ВВП. Напомним, что в своё время велись активные дискуссии относительно того, что необходимо инвестировать средства ФНБ для развития внутренней экономики, когда размер ФНБ превысит 7% ВВП. С начала года объём ФНБ вырос на 3,21 трлн руб, что обусловлено ростом стоимости акций, переоценке золота и валют.

По состоянию на 15:40 мск:

USD/RUB – 88,26 (-0,09%),

EUR/RUB – 96,27 (+0,26%),

CNY/RUB – 12,344 (+0,34%).

Статистика деловой активности в Европе улучшается

Европейские индексы преимущественно повышались. Однако динамика роста и активность были скромными на фоне выходного дня в США. Сектор нефти и газа демонстрировал отскок, обеспечивая существенную часть поддержки индексов. В четверг были опубликованы предварительные оценки деловой активности еврозоны. Сводный индикатор повысился до 47,1 п. в ноябре с 46,5 п. в октябре. При этом прогноз составлял 46,9 п. В производственном секторе индекс активности поднялся до 43,8 п. с 43,1 п. В сфере услуг индекс вырос до 48,2 п. с 47,8 п. в октябре. В соседней Великобритании сводный индикатор вышел на территорию роста 50,1 п. с 48,7 п. в октябре. В промышленности активность возросла до 46,7 п. с 44,8 п., а в сфере услуг до 50,5 п. с 49,5 п. в октябре. Из отдельных историй отметим падение акций генерирующей испанской компании Endesa более чем на 2,5% после снижения прогноза по прибыли. Также снижались бумаги Virgin Money UK после отчёта хуже прогноза. Французский производитель мяса птицы LDC отчитался лучше прогнозов, что привело к росту акций на 3,5%. Во многом результат обеспечен инфляционными тенденциями.

По состоянию на 15:40 мск:

FTSE 100 - 7460,84 п. (-0,12%),

DAX - 15985,95 п. (+0,18%),

CAC 40 - 7277,97 п. (+0,24%).

Нефть остаётся в минусе на фоне отложенного совещания ОПЕК+

Нефть оставалась в минусе, но выше минимальных значений азиатской сессии. Напомним, что слабость обусловлена очередными отчётами по росту запасов в США. Кроме того, совещание ОПЕК+ перенесено на 30 ноября с 26 ноября для дополнительного согласования позиций. Некоторые африканские производители желают увеличить свои квоты, хотя в сложившихся условиях стабилизация цен требует сокращения производства.

По состоянию на 15:40 мск:

WTI - $76,30 (-1,04%),

Brent - $81,18 (-0,95%),

Золото - $2014,30 (+0,05%).

Торги в США не проводятся в связи с Днём Благодарения. Однако в рамках электронных торгов фьючерсы на основные индексы США торгуются позитивно в пределах 0,2%.