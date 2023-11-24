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Курсы валют ЦБ РФ на 24 ноября: 88,1206 руб/доллар США и 96,2273 руб/евро

ЦБ РФ с 24 ноября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 88,1206 руб.
  • 1 евро - 96,2273 руб.
  • 10 китайских юаней - 123,2250 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0442 р. (0,05%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0798 р. (0,08%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1990 р. (0,16%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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