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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 ноября: 5 659,3398 руб/1 г золота и 67,5300/1 г серебра

ЦБ РФ с 24 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 659,3398 руб.
  • 1 грамм серебра - 67,5300 руб.
  • 1 грамм платины - 2 637,6499 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 020,1299 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 28,4901 р. (0,50%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8300 р. (1,24%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,3300 р. (0,05%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 27,0199 р. (0,89%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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