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Курсы валют ЦБ РФ на 25 ноября: 88,8133 руб/доллар США и 96,9187 руб/евро

ЦБ РФ с 25 ноября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 88,8133 руб.
  • 1 евро - 96,9187 руб.
  • 10 китайских юаней - 123,9490 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,6927 р. (0,79%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,6914 р. (0,72%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,7240 р. (0,59%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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