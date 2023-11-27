ПСБ: Рассчитываем на возобновления укрепления рубля в начале недели

Евгений Локтюхов, ПСБ

По итогам пятницы рубль вновь, третий день подряд, находился под небольшим давлением: курс доллара прибавил 20 копеек и завершил неделю на уровне 88,6 руб. Отметим, что в первой половине торгов наблюдался всплеск торговой активности в ключевых валютных парах, с локальных подъемом котировок. В частности, доллар пытался выйти выше отметки 89 руб., но так и не сумел там удержаться. Инерционному росту отчасти способствовали невнятная динамика нефтяных котировок и частичное закрытие позиций краткосрочными инвесторами перед выходными, отчасти, удя по внутридневной структуре торгов, спрос на валюты был вызван разовыми факторами, вероятно, сделками по приобретению активов у нерезидентов.

Сегодня утром доллар удерживается в диапазоне 88-89 руб., пытается умеренно расти на фоне вновь демонстрирующего слабость рынка нефти. Мы рассчитываем на активизацию предложения валюты со стороны экспортеров перед завтрашними налоговыми выплатами, поэтому по-прежнему склонны ждать отката доллара в нижнюю часть нашего текущего целевого диапазона 85-90 руб.