ПСБ: Сегодня ожидаем увидеть попытки пары доллар-рубль вернуться «под» отметку 89 руб.

Целевой диапазоном выступают уровни 87,5-89,5 руб. - Евгений Локтюхов , начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Вчера курс доллара вновь подрос и сумел, впервые с 17 ноября, завершить торги на выше 89,4 руб., прибавив 0,7%. Схожий рост продемонстрировал по итогам торгов и юань, поднявшийся к 12,48 руб. Основное давление на рубль пришлось на концовку торгов, время, когда традиционно уменьшаются продажи со стороны экспортеров. Причем рубль слабел несмотря на отскок цен на нефть и дальнейший откат доллара к мировым валютам.

Мы связываем устойчивость спроса на валюту последних дней с действиями спекулятивных участников, рассчитывающих на отскок валютных пар в декабре после вчерашнего завершения налоговых выплат, а также ввиду перспективы увеличения госрасходов и видов на сокращение нефтегазовых поступлений из-за снизившихся с конца октября нефтяных котировок. Сдерживать укрепление рубля может и вероятная активизация в конце года оттока капитала, в частности из-за закрытия сделок по покупке активов у нерезидентов.

Отметим, что уровень 89 руб. для доллара выглядит важным с технической точки зрения, закрепление выше по итогам недели открывает пространство для развития отскока валютных пар.